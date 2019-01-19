Хлопок газа произошёл в жилом доме в Архангельске

https://news.ru/storage/news/3aa3e9a4181b03e6f84f3b04636c105e/e35e0ac9-167b-4523-a1fd-1c81fa4dca15_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Очередной «газовый» инцидент произошёл в России. На этот раз хлопок газа был зафиксирован в одном из жилых домов Архангельска.

Согласно информации ГУ МЧС по региону, хлопок произошёл на восьмом этаже девятиэтажного дома. На место инцидента были направлены две бригады пожарных, полиция, скорая помощь и сотрудники горгаза.

По прибытии спасатели установили, что происшествие не повлекло за собой пожара. Погибших и пострадавших нет. Незначительные повреждения получила только одна квартира.

По факту инцидента проводится проверка. На месте происшествия работают газовики, сообщается на сайте ведомства.

Предполагается, что причиной инцидента послужило неосторожное обращение с газовой плитой — 85-летняя жительница квартиры не до конца перекрыла конфорку, что привело к утечке газа и хлопку. Об этом сообщает 29.ru со ссылкой на замглавы по городскому хозяйству Виталия Акишина.

Ранее News.ru писал о том, как бдительный житель Челябинской области обнаружил утечку газа в жилом доме, но газовики ему сначала не поверили, а затем ограничились тем, что замотали проблемное место на трубе изолентой.