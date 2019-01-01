МЧС уточнило число пропавших жильцов дома в Магнитогорске

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После обрушения части дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске не установлено местонахождение 37 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Также в ведомстве подчеркнули, что угроза дальнейшего обрушения дома сохраняется, передаёт ТАСС.

Как сообщал ранее News.ru со ссылкой на МЧС, взрывом полностью разрушено 25 квартир и ещё 10 — частично. По последним данным, обнаружены семь тел погибших. Спасатели отмечали, что шансы найти живыми людей, которые много часов остаются под завалами, ничтожны. Главные причины — травмы и сильный мороз.