Крупную партию контрабандных шуб изъяли в Шереметьево

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду крупной партии шуб. Разыскные мероприятия были проведены на рейсе Салоники — Москва.
По словам представителя Федеральной таможенной службы, в общей сложности в багаже нарушителя было обнаружено 58 меховых изделий, стоимость которых превышает пять миллионов рублей.
Пассажира подозревают в «недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих декларированию», передаёт РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что сотрудники таможни аэропорта Шенефельд в Берлине задержали 43-летнего мужчину, которого обвинили в контрабанде животных. Служба безопасности обратила внимание на то, что в брюках у пассажира было что-то, «что ему не принадлежит».