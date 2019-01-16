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Крупную партию контрабандных шуб изъяли в Шереметьево

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду крупной партии шуб. Разыскные мероприятия были проведены на рейсе Салоники — Москва.

По словам представителя Федеральной таможенной службы, в общей сложности в багаже нарушителя было обнаружено 58 меховых изделий, стоимость которых превышает пять миллионов рублей.

Пассажира подозревают в «недекларировании по установленной форме товаров, подлежащих декларированию», передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что сотрудники таможни аэропорта Шенефельд в Берлине задержали 43-летнего мужчину, которого обвинили в контрабанде животных. Служба безопасности обратила внимание на то, что в брюках у пассажира было что-то, «что ему не принадлежит».


#москва #таможня #шереметьево #контрабанда #шубы
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