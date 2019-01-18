Издание Baza назвало версию взрыва в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/57ea5dbe9c0a287c4c27a89595c927d7/7e6eea92-ef60-438b-bfa3-341fab905818_850.jpg Пресс-служба МЧС РФ

Одна из возможных версий трагедии в жилом доме в Магнитогорске опубликована в интернете. Согласно сообщению, трагедия произошла из-за взрыва автомобиля.

Машину припарковали в арке здания. Сетевое издание Baza считает, что исполнителями являлись некие граждане по имени Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов. Журналисты цитируют первое сообщение экстренных служб, переданное в Москву о взрыве.

«31.12.2018 года в 04:08 (мск) в городе Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва легкового авто, находящегося под аркой жилого дома по улице Карла Маркса, 164, произошло обрушение одного подъезда», — гласит цитата.

Позже, пишет Baza, силовые органы заявили, что следов взрывчатого вещества на месте ЧП не нашли. Основной причиной стал «взрыв бытового газа».

Также подозрительный предмет, похожий на самодельную бомбу, нашёл дворник по имени Салават на остановке около ТЦ «Континент» и позвонил в полицию.

«Я заметил внутри этой бутылки много чёрных точек, как шариков каких-то или шляпок гвоздей», — заявил очевидец.

Прибывшие сапёры осмотрели ёмкость и обнаружили взрывчатое вещество белого цвета, примотанные батарейки и обычный кнопочный мобильник с сим-картой, пишет Baza.

Оперативники провели биллинг номера и вышли на некоего Махмуда Джумаева 1975 года рождения. На его имя зарегистрирована «Газель», приобретённая в 2016 году. Ориентировку послали в ГИБДД. В квартире по адресу: проспект Ленина, дом 93, где мог проживать с семьёй Джумаев, никого не нашли. По словам соседей, он давно там не появлялся.

В первый день 2019-го стражи порядка перекрыли район на пересечении проспекта Ленина и улицы Марджани. Местным жителям показывали фотографии четырёх людей, но не уточняли, кто на снимках. Внезапно из зоны оцепления попыталась вырваться та самая «Газель». Свидетели услышали выстрелы и взрывы — машина была уничтожена. В салоне и около транспорта нашли три трупа — предположительно, Махмуда Джумаева, Альмира Абитова и Алишера Каримова.

В упомянутой квартире, по словам соседей, некоторое время собиралась группа мужчин. По информации Baza, они прозванивали помещения, сдаваемые посуточно. Через несколько дней они вышли на объявление об аренде злополучного жилья в повреждённом доме на Карла Маркса, 164. В материале говорится, что взрыв планировался не 31 декабря, а 1 января 2019 года.

Ранее News.ru публиковал обращение СК РФ. Правоохранители опровергают версию теракта и призывают не верить сообщениям о причастности радикальных группировок к происшествию. Взрыв бытового газа остаётся приоритетной причиной ЧП.