Хлопок газа в Ульяновске: пострадал один человек

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Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в многоэтажке в посёлке Ишеевка в Ульяновском районе Ульяновской области. О его состоянии не сообщается.

Хлопок произошёл в 20:40 (19:40 мск) в квартире на первом этаже, сообщает ГУ МЧС по региону.

«Конструкции здания не нарушены. Причина происшествия устанавливается. На место происшествия от МЧС были привлечены четыре единицы техники и девять человек личного состава», — отмечается в сообщении.

Как писал News.ru, проверка газового оборудования в девятиэтажке Архангельска не выявила утечки газа. Ранее сообщалось, что хлопок произошёл на восьмом этаже многоэтажного дома днём 19 января. Причиной инцидента могло послужить неосторожное обращение с газовой плитой — 85-летняя жительница квартиры не до конца перекрыла конфорку. В результате инцидента никто не пострадал.