Грузовой поезд опрокинулся в Пермском крае

Авария с поездом произошла в Куединском районе Пермского края. На перегоне Рабак — Куеда Горьковской железной дороги сошло с рельсов семь пустых вагонов грузового состава, который направлялся по маршруту Агрыз — Красноуфимск.
По предварительным данным МЧС по Пермскому краю, погибших и пострадавших нет, но возможна задержка в движении поездов.
Причиной происшествия могло стать падение на состав с автомобильного путепровода крана сторонней строительной организации.
Ликвидацией последствий аварии займётся аварийная бригада. К месту ЧП отправили два восстановительных поезда.
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