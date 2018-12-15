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Грузовой поезд опрокинулся в Пермском крае

Александр Кряжев/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Авария с поездом произошла в Куединском районе Пермского края. На перегоне Рабак — Куеда Горьковской железной дороги сошло с рельсов семь пустых вагонов грузового состава, который направлялся по маршруту Агрыз — Красноуфимск.

По предварительным данным МЧС по Пермскому краю, погибших и пострадавших нет, но возможна задержка в движении поездов.

Причиной происшествия могло стать падение на состав с автомобильного путепровода крана сторонней строительной организации.

Ликвидацией последствий аварии займётся аварийная бригада. К месту ЧП отправили два восстановительных поезда.

Ранее News.ru писал, что в Киеве предложили прекратить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией.


#поезд #авария #железнодорожники
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