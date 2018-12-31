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Член ГД прокомментировал задержание гражданина США

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Задержание в Москве гражданина США Пола Уилана может вызвать ответные действия со стороны Вашингтона, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он уточнил, что Запад найдёт российского гражданина, обвинит его в чём-то и вышлет из страны.

По его словам, задержанный мог заниматься военным шпионажем. Также западная сторона проявляет интерес к новым разработкам российской оборонной промышленности. Депутат отметил успешную работу сотрудников контрразведки РФ, сообщает RT

Ранее News.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали гражданина Соединённых Штатов Пола Уилана, который проводил шпионскую акцию в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело. В центре общественных связей ведомства уточнили, что шпион был пойман 28 декабря. На данный момент проводятся следственные действия.


#сша #москва #госдума #шпионаж #ЗАДЕРЖАНИЕ #фсб
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