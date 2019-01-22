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Экс-директора Владимиро-Суздальского музея задержали

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Правоохранители задержали бывшего директора Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Игоря Конышева.

«Игорь Конышев задержан», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

Игорь Конышев руководил музеем-заповедником с июня 2016 года. 2 ноября 2018 года он сообщил об увольнении, объявив об участии в другом проекте Минкультуры РФ. Однако стало известно о его сложных отношениях с владимирским музейным сообществом. Светлана Мельникова, сменившая его на посту, сообщила, что проверка выявила нехватку музейных смотрителей, сокращённых в период правления Конышева.

Ранее News.ru писал, что самым популярным городом России среди туристов признан Санкт-Петербург. Северную столицу для путешествий выбрали 61 838 человек. Пользователи сервиса Airbnb оценили и гостеприимность городов. Здесь лидером оказался Суздаль, на втором месте — Псков, на третьем — Калининград.


#ЗАДЕРЖАНИЕ #Владимирскаяобласть
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