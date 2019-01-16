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Власти признали пригодным для проживания дом в Шахтах

Следственный комитет РФ/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Специалисты провели предварительное обследование многоэтажного дома в Шахтах, где произошёл взрыв газа. Оно показало, что здание пригодно для проживания.

Глава администрации города Андрей Ковалёв уточнил, что проверка проводилась с помощью «хорошего оборудования» — комплекса «Стрела-П».

«Можно проживать и находиться и в пятиэтажном доме (соседний, примыкающий), и в первом подъезде девятиэтажного дома (повреждённый подъезд)», — заявил он.

При этом политик подчеркнул, что запланирован ещё более глубокий и детальный анализ, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что спасатели нашли тело пятого погибшего в результате обрушения части дома в Шахтах. 

Взрыв на улице Хабарова произошёл утром 14 января. 16 января объявили днём траура.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #шахты
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