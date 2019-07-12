https://static.news.ru/photo/05be53e6-a481-11e9-8727-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Пожар у Северной ТЭЦ в Мытищах произошёл в результате буровых работ, из-за которых была опосредованно задета газовая труба глубоко под землёй. Об этом говорит характер повреждений на ней. За прорывом газопровода последовал мощный выброс пламени.

Пожар был спровоцирован взрывом газа в трубе диаметром 700 мм на газопроводе, проложенном в земле на глубине нескольких метров на участке, где компания-подрядчик проводила земляные работы. Характер повреждений на трубе говорит о высокой вероятности внешнего воздействия через глубокие слои грунта, — сообщил «Интерфаксу» источник в службах технического надзора региона.

Крупный пожар на газопроводе около ТЭЦ-27 возник утром в четверг, 11 июля. Из-за возгорания перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. Огонь распространился на стоящие рядом административное здание и склад.

Как писал News.ru, в результате ЧП погиб один человек и 13 пострадали. Они получили ожоги I и II степени. Жертвой пожара на ТЭЦ стала женщина-охранник.

По факту пожара на ТЭЦ заведено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности. По предварительным данным, причиной возгорания мог быть прорыв газопровода.