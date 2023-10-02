В «Сатириконе» готовят спектакль-мечту о возвращении в родные стены

Молодые драматурги из Высшей школы сценических искусств, артисты московского театра «Сатирикон» и режиссер Артем Терехин готовят совместную постановку «Предчувствие дома. Сцены», посвященную многолетним скитаниям «Сатирикона» в связи с затянувшимся ремонтом здания театра. В основу нового спектакля легли интервью и неформальные беседы с актерами и работниками театра на тему дома.

Как подчеркнул художественный руководитель «Сатирикона» народный артист РФ Константин Райкин, театр более семи лет играет спектакли на арендных площадках, мечтая вернуться в родные стены.

Бездомность «Сатирикона» с 2015 года — это пограничный момент в истории нашего театра. Мы 30 лет существовали в стенах, под крышей, а потом будто пересели с огромного пассажирского лайнера на плоты и шлюпки. Более того, мы обзавелись на них хозяйством, выпускаем спектакли, празднуем юбилеи и ухитряемся быть одной командой, — подчеркнул худрук «Сатирикона».

Он добавил, что труппа сегодня оказались в ситуации, в которой долгие годы работал Театр миниатюр его отца Аркадия Райкина. Поэтому в этом спектакле вспоминают легендарного советского артиста, который, не имея ни крыши, ни стен, имел главное — сплоченную команду.

Уже понятно, что мы не въедем в наш театр в ближайшее время. Значит, нам надо пробовать создать это ощущение каким-то другим образом. Наш спектакль — попытка это осмыслить, — рассказал Константин Райкин.

Премьера спектакля «Предчувствие дома. Сцены» состоится 23 и 24 октября 2023 года на сцене Учебного театра Высшей школы сценических искусств.

Ранее Константин Райкин рассказал о спектаклях, которые представит «Сатирикон» в течение 85-го сезона. По его словам, количество постановок на Малой сцене уменьшится.