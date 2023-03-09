В Петербурге обсудят вопросы медицинского туризма в странах СНГ На форуме «Здоровое общество» в Петербурге обсудят вопросы медицинского туризма в странах СНГ

Фото: Пресс-служба форума «Здоровое Общество»

В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге 23–24 марта состоится форум «Здоровое общество» при участии Министерства здравоохранения России и Фонда Росконгресс. В рамках мероприятия пройдут сессии, посвященные борьбе с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, подготовке медицинских кадров, а также цифровизации здравоохранения. Как рассказал советник президента РФ Антон Кобяков, в форуме примут участие представители стран СНГ. Участники обсудят, какие меры необходимы для развития медицинского туризма между странами Содружества.

Развитие партнерства в области здравоохранения, укрепление международного сотрудничества по вопросам реализации программ общественного здоровья, объединение усилий стран Содружества Независимых Государств в вопросах достижения целей устойчивого развития — все это является важным вкладом в построение здорового общества. Участие делегаций стран СНГ в форуме «Здоровое общество» открывает широкие возможности для поиска оптимальных путей взаимодействия между нашими странами, — заявил Кобяков.

По его словам, деловая программа форума затронет самые актуальные вопросы для сотрудничества между странами СНГ в сфере здравоохранения. Одной из основных задач станет решение вопроса обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности. Участники рассмотрят различные методы и инструменты развития медицины в современных условиях, а также обсудят достижения в области здравоохранения.

Пленарную сессию проведет министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В рамках программы планируется провести 20 экспертных дискуссий. Также будет организована выставочная зона, где представят инновационные разработки в области медицины.

Ранее стало известно, что Фонд Росконгресс выступит организатором Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие пройдет с 12 по 15 сентября 2023 года. Как отметил ответственный секретарь форума Антон Кобяков ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий, которая призвана содействовать интенсивному развитию экономики Дальнего Востока, а также расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.