Названы сроки проведения ВЭФ Росконгресс: в 2023 году ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 5 по 8 сентября следующего года на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщили в пресс-службе организатора мероприятия — Фонда Росконгресс. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году ВЭФ прошел на высоком уровне и был продуктивным. По его словам, во время встреч в рамках форума было заключено большое число договоров.

VIII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, — говорится в сообщении.

Ответственный секретарь форума, советник президента РФ Антон Кобяков подчеркнул, что ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий, которая призвана содействовать интенсивному развитию экономики Дальнего Востока, а также расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ВЭФ-2022 проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Всего на форуме состоялась 71 сессия, спикерами выступили более 530 человек. На ВЭФ также прошла пленарная сессия с участием Путина, в ходе которой он ответил на вопросы о российской экономике и о перспективах развития ее отраслей.