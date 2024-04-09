Самый крупный пляжный клуб России начнет новый сезон концертом Чумакова Пляжный клуб «Острова Мечты» начнет новый сезон концертом Алексея Чумакова

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

Самый крупный пляжный клуб России Dream Beach Club, расположенный на территории «Острова Мечты», начнет новый летний сезон концертом певца Алексея Чумакова. Праздничное открытие состоится 1 июня. Чумаков исполнит свои популярные хиты, а также новые композиции.

На территории пляжного клуба располагаются пять бассейнов с подогревом для купания. Также гостям доступен большой бассейн площадью 1,7 тысячи кв. м и волновой бассейн, непрерывно создающий имитацию 30-метровой океанской волны. Дети могут покататься на водных горках. Кроме того, для них открыт сухой бассейн с лабиринтами, фонтанами и водяными пушками.

Для размещения в клубе доступно девять форматов: от лежаков на одного человека до меблированных шатров. На территории работают фуд-траки, ресторан и шесть баров. Каждую неделю для посетителей будут проходить бесплатные развлекательные мероприятия с водными и пляжными активностями: от творческих мастер-классов и до спортивных тренировок.

Ранее сообщалось, что «Остров Мечты» открыл крупнейший в мире и единственный в стране комплекс искусственных пещер с полосой препятствий и интерактивными заданиями. Площадь аттракциона составила 520 кв. м. Также в парке открылся первый в Европе обзорный монорельс «Воздушный экспресс», полностью находящийся под крышей.