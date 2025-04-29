На ВДНХ пройдет фестиваль «Россия — Моя история. ПОБЕДА»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» на ВДНХ с 7 по 10 мая пройдет фестиваль «Россия — Моя история. ПОБЕДА», посвященный 80-летию Великой Победы. Ожидается, что мероприятие посетят 20 тысяч россиян.

Главным событием фестиваля станет открытие выставки «Свидетели Великой Победы», где в цифровом формате будут представлены экспонаты из военных музеев России. Посетители смогут увидеть легендарные реликвии Великой Отечественной войны. Помимо выставки, в рамках фестиваля пройдут мероприятия от Союза писателей России, Центра военно-спортивной подготовки «Воин» и Института Развития Интернета.

В частности, будет работать книжная ярмарка «Наши герои», где будут представлены более пяти тысяч наименований книг от ведущих издательств. Гостей ярмарки ждут встречи с известными деятелями культуры, включая музыкантов Сергея Галанина и Владимира Скобцова, писателей Дмитрия Филиппова и Анну Ревякину, а также военкоров. В программе фестиваля запланированы лекции, мастер-классы, презентации и концерты.

Ранее стало известно, что фестиваль молодого кино «Новое движение», который пройдет в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня 2025 года, уделит особое внимание поддержке начинающих кинематографистов. В этом году значительно расширят свою деловую программу.