«Новое движение 2» расширит деловую программу для молодых кинематографистов

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Фестиваль молодого кино «Новое движение», который пройдет в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня 2025 года, уделит особое внимание поддержке начинающих кинематографистов. В этом году значительно расширят свою деловую программу.

Когда мы задумывали деловую программу «Нового движения», нам с самого начала хотелось, чтобы она имела практическое значение для молодых кинематографистов. Уже в прошлом году мы начали обсуждать идею Кинорынка авторского кино, и в этом году решили ее воплотить, — поделился генеральный продюсер фестиваля, актер Артем Михалков.

Деловая программа включит в себя Кинорынок авторского кино, где режиссеры и продюсеры смогут представить свои проекты дистрибьюторам и платформам. Также будут рассмотрены темы поиска молодых талантов, востребованности молодого кино на разных платформах и перспективы перехода от короткого метра к полному.

Ранее жюри 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) дало приз за лучшую мужскую роль актеру Евгению Цыганову. Он получил награду за работу в картине «Семейное счастье».