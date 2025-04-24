Евгения Цыганова наградили на престижном фестивале за лучшую мужскую роль Цыганов получил приз ММКФ за лучшую мужскую роль в фильме «Семейное счастье»

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Жюри 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) дало приз за лучшую мужскую роль актеру Евгению Цыганову. Он получил награду за работу в картине «Семейное счастье».

Хочу представить прекрасного актера, которого вы все знаете. Это Евгений Цыганов, — объявил со сцены член жюри основного конкурса Джон Робинсон.

За лучшую женскую роль наградили Марию Родригес Сото. Она отличилась в фильме «Дом в огне» режиссера Дани Де Ла Ордена.

Также награду получила режиссер фильма «Семейное счастье» Стася Толстая. Жюри оценивали фильмы из 50 стран. Всего участие приняли 200 картин. В программе основного конкурса показали 12 работ.

До этого стало известно, что фильм индийского режиссера Прадипа Курбы «Элизиум» получил главный приз ММКФ — «Золотого Святого Георгия». Эта же работала получила «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссуру. Действие «Элизиума» происходит в 2047 году в вымирающей деревне штата Мегхалая. Там живут всего шесть человек, демонстрирующие дружбу и стойкость.

Ранее сообщалось, что зрители включили Евгения Цыганова в список самых сексуальных российских актеров. Он попал в топ вместе с Юрой Борисовым, Марком Эйдельштейном и Милошем Биковичем.