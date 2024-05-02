На территории храмов Москвы пройдет фестиваль «Пасхальный дар»

Фото: Московская дирекция массовых мероприятий

В день праздника Пасхи, 5 мая, на территории Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря состоится торжественное открытие фестиваля «Пасхальный дар». В праздничном концерте примут участие Московский казачий хор, Архиерейский хор Высоко-Петровского монастыря, ансамбль народной песни «Любо-мило», участники проекта «Голос» Илона Красникова и Павел Иванов, а также лауреат всероссийских и международных конкурсов, балалаечник Михаил Кандауров.

В рамках события все желающие смогут посетить тематические творческие мастерские, принять участие в чеканке монет, мастер-классах по народным промыслам и гончарному делу, обучиться звонарскому искусству, создать своими руками памятные пасхальные сувениры и, конечно, послушать концерт монастырского колокольного звона, — рассказал глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Во время праздника будут проходить экскурсии по территории Высоко-Петровского ставропигиального монастыря, в ходе которой можно будет посетить колокольню, откуда открывается живописный вид на центр Москвы. Кроме того, в ходе мероприятия будет проводится роспись двухметровых пасхальных яиц, в этом году под девизом «Семья — малая церковь на земле». Кульминацией открытия станет награждение художников лучших работ, отобранных профессиональным жюри.

После открытия празднование пройдет еще при семи храмах города, в частности, на территориях церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, в храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно, в Богоявленском кафедральном соборе в Елохово, храме преподобного Сергия Радонежского.

Ежегодный фестиваль проводится Департаментом культуры города Москвы, Московской епархией Русской Православной церкви и Московской дирекцией массовых мероприятий.

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