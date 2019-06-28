https://static.news.ru/photo/24b66b18-9b5c-11e9-b31f-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Орлов Фото: dvinaland.ru

Жители Архангельска вновь потребовали отставки губернатора Игоря Орлова во время его поздравительной речи на Дне города.

С первых минут, как только Орлов вышел с приветственным словом на сцену городской площади, толпа начала свистеть и скандировать «Позор!» и «В отставку!». Недовольные крики продолжались до тех пор, пока глава региона не ушёл со сцены. Ролик опубликован очевидцами в Twitter.

В интервью для радиостанции «Говорит Москва» Орлов отметил, что не слышал никаких криков и лозунгов в свой адрес.

Я общался с честными и порядочными гражданами Архангельской области и города Архангельска, — сказал губернатор.

Игоря Орлова уже не в первый раз освистывают на массовом мероприятии. Такая же ситуация произошла с ним в Архангельске 12 июня во время праздничного концерта в честь Дня России.

Жители Архангельской области, выступающие против утилизации мусора из других субъектов, несколько месяцев пытаются добиться отставки губернатора. Они просили принять соответствующее решение президента Владимира Путина. Игорь Орлов на это ответил, что не осуждает жителей региона, напомнив, что бог — судья, писал News.ru.