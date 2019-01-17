Захарова назвала цензурой удаление аккаунтов Sputnik

https://news.ru/storage/news/36183e5d6cfec180c90e28ff251437dc/854f88b6-5f77-4beb-b13c-2febcdae07e0_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Блокировка аккаунтов, связанных с российским информагентством Sputnik, — не что иное, как цензура. Так прокомментировала действия компании Facebook, которая удалила страницы, принадлежавшие этому СМИ, официальный представитель МИДа Мария Захарова.

В самом агентстве Sputnik произошедшее назвали реакцией Запада на качественную работу журналистов.

«Согласна с оценкой „Спутника“ — это цензура», — цитирует дипломата «Политика сегодня».

Как ранее сообщал News.ru, в качестве основания для удаления сотен страниц и аккаунтов из Facebook и Instagram указано «недостоверное поведение» некой сети в России. 75 аккаунтов и 289 страниц исчезли из-за этого в Прибалтике, странах Центральной и Восточной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии.