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Захарова назвала цензурой удаление аккаунтов Sputnik

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Блокировка аккаунтов, связанных с российским информагентством Sputnik, — не что иное, как цензура. Так прокомментировала действия компании Facebook, которая удалила страницы, принадлежавшие этому СМИ, официальный представитель МИДа Мария Захарова.

В самом агентстве Sputnik произошедшее назвали реакцией Запада на качественную работу журналистов.

«Согласна с оценкой „Спутника“ — это цензура», — цитирует дипломата «Политика сегодня».

Как ранее сообщал News.ru, в качестве основания для удаления сотен страниц и аккаунтов из Facebook и Instagram указано «недостоверное поведение» некой сети в России. 75 аккаунтов и 289 страниц исчезли из-за этого в Прибалтике, странах Центральной и Восточной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии.


#FACEBOOK #мариязахарова #Sputnik
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