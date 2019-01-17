USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,294 $   Brent60.50 $ Bitcoin3,612.41 $
МОСКВА-6°C14:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Facebook и Instagram удалили сотни страниц из-за России

FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Несколько сотен страниц и аккаунтов удалены из социальных сетей Facebook и Instagram. В качестве основания при этом указано «недостоверное поведение» некой сети в России.

В частности, 364 страницы и аккаунта исчезли из Facebook из-за действий упомянутой сети в Прибалтике, странах Центральной и Восточной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии.

Ещё 104 страницы и аккаунта из Facebook и 41 из Instagram убрали за участие «в скоординированном недостоверном поведении» в рамках российской сети, действовавшей на Украине, сообщает ТАСС. При этом отмечается, что действия компаний были основаны на «первоначальной подсказке» правоохранительных органов США.

Ранее News.ru сообщил о намерении Facebook ужесточить правила политической рекламы в странах, где в текущем году будут проходить выборы. Предполагается, что соцсеть таким образом намерена противостоять незаконным вмешательствам в избирательный процесс.


#россия #FACEBOOK #instagram #социальныесети
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
в мире 11:34, 16 января 2019
Facebook ужесточит правила политической рекламы
общество 18:15, 15 января 2019
Facebook инвестирует в новостную журналистку
общество 13:31, 23 декабря 2018
Цифровые репрессии начались в Facebook из-за выборов
Лента новостей
общество 14:38
Сбивший спортсменку кубанский судья подал в отставку
культура 14:38
Семён Альтов рассказал о юмористах будущего
в мире 14:37
Президент Сирии хочет съездить в Крым и Севастополь
экономика 14:35
«Нафтогаз» добился ареста активов «Газпрома»
общество 14:27
Россиянам рекомендовали не выходить из дома без масок
Другие новости
в мире 14:37
Президент Сирии хочет съездить в Крым и Севастополь
в мире 14:21
Порошенко обещает «бескровный» переход приходов в ПЦУ
в мире 14:16
Суд огласил приговор убийцам фигуриста Дениса Тена
в мире 14:11
Минобороны Украины сможет закупать оружие без посредников
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top