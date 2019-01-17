Facebook и Instagram удалили сотни страниц из-за России

https://news.ru/storage/news/a0653a9dfc93fb404e21b1024f02d689/c6b2c885-d0ea-4e51-a335-7c2c6c069903_850.jpg FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Несколько сотен страниц и аккаунтов удалены из социальных сетей Facebook и Instagram. В качестве основания при этом указано «недостоверное поведение» некой сети в России.

В частности, 364 страницы и аккаунта исчезли из Facebook из-за действий упомянутой сети в Прибалтике, странах Центральной и Восточной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии.

Ещё 104 страницы и аккаунта из Facebook и 41 из Instagram убрали за участие «в скоординированном недостоверном поведении» в рамках российской сети, действовавшей на Украине, сообщает ТАСС. При этом отмечается, что действия компаний были основаны на «первоначальной подсказке» правоохранительных органов США.

Ранее News.ru сообщил о намерении Facebook ужесточить правила политической рекламы в странах, где в текущем году будут проходить выборы. Предполагается, что соцсеть таким образом намерена противостоять незаконным вмешательствам в избирательный процесс.