Facebook ужесточит правила политической рекламы

Facebook планирует ужесточить правила политической рекламы в странах, где в текущем году состоятся выборы. Ограничения коснутся Индии, Нигерии, Евросоюза и Украины.
По некоторым данным, таким образом компания намерена бороться с вмешательством.
Директор Facebook по глобальной политике и охвату Кэти Харбат отметила, что с 16 января в Нигерии размещать предвыборную рекламу смогут лишь рекламодатели, находящиеся в стране.
Данные требования начнут действовать и на Украине, гражданам которой предстоит проголосовать за президента страны, передаёт Reuters.
Ранее News.ru писал, что Facebook в течение ближайших трёх лет инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики. Эти средства также пойдут на борьбу с ложной информацией и новостями низкого качества в социальной сети.