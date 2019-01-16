Facebook ужесточит правила политической рекламы

https://news.ru/storage/news/c9b9fddb9dccf93768e94a18d8782c71/b68632e8-0b2d-49fe-a779-9e31cf7935c0_850.jpg usuário Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Facebook планирует ужесточить правила политической рекламы в странах, где в текущем году состоятся выборы. Ограничения коснутся Индии, Нигерии, Евросоюза и Украины.

По некоторым данным, таким образом компания намерена бороться с вмешательством.

Директор Facebook по глобальной политике и охвату Кэти Харбат отметила, что с 16 января в Нигерии размещать предвыборную рекламу смогут лишь рекламодатели, находящиеся в стране.

Данные требования начнут действовать и на Украине, гражданам которой предстоит проголосовать за президента страны, передаёт Reuters.

Ранее News.ru писал, что Facebook в течение ближайших трёх лет инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики. Эти средства также пойдут на борьбу с ложной информацией и новостями низкого качества в социальной сети.