USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,290 $   Brent60.79 $ Bitcoin3,628.40 $
МОСКВА-7°C12:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Facebook ужесточит правила политической рекламы

usuário Aloisio Mauricio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Facebook планирует ужесточить правила политической рекламы в странах, где в текущем году состоятся выборы. Ограничения коснутся Индии, Нигерии, Евросоюза и Украины.

По некоторым данным, таким образом компания намерена бороться с вмешательством.

Директор Facebook по глобальной политике и охвату Кэти Харбат отметила, что с 16 января в Нигерии размещать предвыборную рекламу смогут лишь рекламодатели, находящиеся в стране.

Данные требования начнут действовать и на Украине, гражданам которой предстоит проголосовать за президента страны, передаёт Reuters.

Ранее News.ru писал, что Facebook в течение ближайших трёх лет инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики. Эти средства также пойдут на борьбу с ложной информацией и новостями низкого качества в социальной сети.


#украина #выборы #реклама #FACEBOOK #нигерия #индия #ВМЕШАТЕЛЬСТВО
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
в мире 10:40, 9 января 2019
Вьетнам хочет наказать Facebook из-за критики власти
в мире 19:23, 2 января 2019
Цукерберг продал акции Facebook для лечения эпилепсии
технологии 11:23, 27 декабря 2018
Facebook лишилась доверия пользователей
Лента новостей
происшествия 12:15
Серийного насильника подростков поймали под Иркутском
спорт 12:14
Обладатель Кубка Стэнли из «Колорадо» переехал в Новгород
общество 12:12
Голодец: посещаемость театров в России ставит рекорды
происшествия 12:10
Власти признали пригодным для проживания дом в Шахтах
происшествия 12:09
Взрыв произошёл на химзаводе под Санкт-Петербургом
Другие новости
в мире 11:09
Рианна решила засудить отца за попытку нажиться на её славе
в мире 10:59
Индонезия начала поить россиян пивом
в мире 10:57
Мост через реку Гудзон взорван в США
в мире 10:41
Вучич назвал Сербию надёжным партнёром России
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top