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Sputnik обвинил Facebook в политической цензуре

Omar Marques/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Социальная сеть Facebook удалила сотни российских аккаунтов из соображений политической цензуры, заявили в новостном агентстве Sputnik. Там напомнили, что из соцсети исчезло семь страниц издания.

«И если блокировка — это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет — тут всё очевидно. А вот надежда, что здравый смысл победит, есть», — цитирует РИА Новости пресс-службу агентства.

Как писал News.ru ранее, в качестве основания для удаления сотен страниц и аккаунтов из Facebook и Instagram указано «недостоверное поведение» некой сети в России. В частности, 364 страницы и аккаунта исчезли из-за действий упомянутой сети в Прибалтике, странах Центральной и Восточной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии.


#FACEBOOK #цензура
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