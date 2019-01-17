Sputnik обвинил Facebook в политической цензуре

https://news.ru/storage/news/f795f79bd49a2f4a3d16628bdd6e9d36/21ad7150-7154-4ddc-a97d-2d4fd6b27565_850.jpg Omar Marques/Global Look Press

Социальная сеть Facebook удалила сотни российских аккаунтов из соображений политической цензуры, заявили в новостном агентстве Sputnik. Там напомнили, что из соцсети исчезло семь страниц издания.

«И если блокировка — это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет — тут всё очевидно. А вот надежда, что здравый смысл победит, есть», — цитирует РИА Новости пресс-службу агентства.

Как писал News.ru ранее, в качестве основания для удаления сотен страниц и аккаунтов из Facebook и Instagram указано «недостоверное поведение» некой сети в России. В частности, 364 страницы и аккаунта исчезли из-за действий упомянутой сети в Прибалтике, странах Центральной и Восточной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии.