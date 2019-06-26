https://static.news.ru/photo/000530be-97f2-11e9-93f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Совет Федерации одобрил президентский закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ранее документ успешно прошёл Госдуму.

Он содержит всего три статьи. Первая предписывает приостановить действие договора, вторая гласит, что решение по вопросам его возобновления принимает президент, а третья — что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Этот договор был подписан лидером СССР Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. По его условиям державы обязались уничтожить баллистические ракеты наземного базирования средней и малой дальности.

В 2018 году Белый дом заявил о выходе из соглашения, так как утверждает, что Россия разрабатывает новые ракеты в нарушение его условий. Кремль обвинения отрицает.

25 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вина за односторонний выход Штатов из договора лежит на РФ. Он отметил, что Альянс даёт Москве ещё пять недель, чтобы «одуматься»: вернуться к договору и ликвидировать свои ракеты, нарушающие его положения, писал News.ru.