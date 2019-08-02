Алексей Навальный (слева) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку деятельности Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Они подозревают организацию в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Представители МВД уверены, что часть от проходящего по счетам сотрудников ФБК миллиарда рублей может быть сомнительного происхождения и поступала из других стран, передаёт «Проект» со ссылкой на источники.

Силовики проверили счета бывшего главы политического штаба Навального Леонида Волгова, бывшего директора фонда Романа Рубанова, бухгалтера Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади и руководителя социальной службы Анны Бирюковой. Кроме того, под подозрение попали юристы организации Александр Помазуев и Евгений Замятин.

Также, по информации следствия, работники ФБК не платили налоги за несколько лет.

Ранее News.ru писал, что к представителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обыском. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш. Она написала на своей странице в Twitter, что оперативники проводят обыск в квартире директора ФБК Ивана Жданова.

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