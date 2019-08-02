https://static.news.ru/photo/2a2153fe-b53f-11e9-a7cd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный (слева) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку деятельности Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Они подозревают организацию в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Представители МВД уверены, что часть от проходящего по счетам сотрудников ФБК миллиарда рублей может быть сомнительного происхождения и поступала из других стран, передаёт « Проект » со ссылкой на источники.

Силовики проверили счета бывшего главы политического штаба Навального Леонида Волгова, бывшего директора фонда Романа Рубанова, бухгалтера Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади и руководителя социальной службы Анны Бирюковой. Кроме того, под подозрение попали юристы организации Александр Помазуев и Евгений Замятин.

Также, по информации следствия, работники ФБК не платили налоги за несколько лет.

Ранее News.ru писал, что к представителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обыском. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш. Она написала на своей странице в Twitter, что оперативники проводят обыск в квартире директора ФБК Ивана Жданова.