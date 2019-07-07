Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут в ближайшее время встретиться на острове Валаам для проведения закрытых переговоров.
Предполагается, что встреча состоится 11 июля. Обсуждаться на ней будут вопросы развития Союзного государства, сообщает
К этой дате монахов на острове просят подготовиться к визиту первых лиц, — рассказал интернет-изданию один из собеседников.
Ранее News.ru писал, что Путин планирует встретиться с Лукашенко в Петербурге 18 июля. Лидеры двух стран будут обсуждать развитие интеграционных связей.