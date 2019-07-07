https://static.news.ru/photo/427c3d2e-a0b3-11e9-a957-fa163e074e61_1024.jpg Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут в ближайшее время встретиться на острове Валаам для проведения закрытых переговоров.

Предполагается, что встреча состоится 11 июля. Обсуждаться на ней будут вопросы развития Союзного государства, сообщает Znak.com со ссылкой на информированные источники, в том числе в администрации Путина.

К этой дате монахов на острове просят подготовиться к визиту первых лиц, — рассказал интернет-изданию один из собеседников.

Ранее News.ru писал, что Путин планирует встретиться с Лукашенко в Петербурге 18 июля. Лидеры двух стран будут обсуждать развитие интеграционных связей.