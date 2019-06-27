https://static.news.ru/photo/e9e15982-98c5-11e9-bf71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com

Власти Украины могут полностью отозвать национальную делегацию страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил украинский депутат Георгий Логвинский.

Делегация возвращается для консультаций. Будем устанавливать формат работы с Советом Европы, с Парламентской ассамблеей, но этот формат будет установлен на уровне парламента, — цитирует его РИА Новости.

Парламентарий также отметил, что в настоящее время делегация не принимает участия в работе сессии.

Делегации Эстонии, Грузии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии решили поддержать решение украинских представителей покинуть ПАСЕ из-за России.

Как ранее писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ПАСЕ должна совсем отказаться от каких-либо санкций.