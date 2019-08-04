https://static.news.ru/photo/14848114-b6a3-11e9-be27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Ведомство выразило озабоченность в связи с решением США о выходе из соглашения — «одного из важнейших факторов обеспечения международной безопасности». Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Казахстан всегда выступал за сохранение и неукоснительное соблюдение ДРСМД всеми сторонами.

В тексте заявления также сказано, что документ позволил «ликвидировать целый класс средств доставки ядерного оружия и достичь значительного прогресса в ядерном разоружении».

В МИДе страны выразили надежду, что стороны смогут разрешить сложившуюся ситуацию с помощью конструктивных переговоров.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования.

В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия ДРСМД подписал президент России Владимир Путин.