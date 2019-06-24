Глава Ингушской республики Юнус-Бек Евкуров объявил о том, что покидает должность.
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Своё решение попросить об отставке Евкуров объяснил разобщенностью ингушского общества и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и интересами республики.
Давайте мы все вместе признаем, что ответственны за то, что все в республике сегодня разобщены, — сказал Евкуров.
В соответствии с законом полномочия Юнус-Бека Евкурова на посту главы Ингушетии истекают в 2023 году.
Как сообщал ранее News.ru, проведённые в мае закрытые социологические исследования выявили российские субъекты с наибольшими запросами на смену губернаторов. Ими оказались Севастополь, Архангельская область, республика Коми, а также Ингушетия.