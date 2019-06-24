https://static.news.ru/photo/91be9072-969e-11e9-8e27-fa163e074e61_1024.jpg Юнус-Бек Евкуров Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Ингушской республики Юнус-Бек Евкуров объявил о том, что покидает должность.

Как сообщает РИА Новости, руководитель региона обратился к президенту России Владимиру Путину с прошением об отставке.

Своё решение попросить об отставке Евкуров объяснил разобщенностью ингушского общества и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и интересами республики.

Давайте мы все вместе признаем, что ответственны за то, что все в республике сегодня разобщены, — сказал Евкуров.

В соответствии с законом полномочия Юнус-Бека Евкурова на посту главы Ингушетии истекают в 2023 году.

Как сообщал ранее News.ru, проведённые в мае закрытые социологические исследования выявили российские субъекты с наибольшими запросами на смену губернаторов. Ими оказались Севастополь, Архангельская область, республика Коми, а также Ингушетия.