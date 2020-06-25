Журналиста Лобкова хотят оштрафовать за «двойное» голосование по поправкам

https://static.news.ru/photo/575c3f0e-b6d9-11ea-a121-fa163e074e61_660.jpg Павел Лобков (архивное фото) Фото: Михаил Терещенко/АГН «Москва»

Проголосовавшего дважды по поправкам в Конституцию журналиста Павла Лобкова хотят оштрафовать. Ведущему «Дождя» удалось сделать свой выбор и в электронной форме, и на участке.

Списки подавших заявления на дистанционное электронное голосование во все ТИК и все УИК поступили своевременно. Идёт проверка причин, по которым господин Лобков смог совершить правонарушение. После установления всех обстоятельств будет принято решение. На господина Лобкова, видимо, вынужденно будет составлен протокол об административном правонарушении, — сообщил «Политике сегодня» зампред ЦИК Николай Булаев.

Речь идёт о статье 5.22 КоАП РФ «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования». Она предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Тележурналисту выдали бюллетень для голосования на избирательном участке № 141 в Тверском районе. При этом за неделю до старта плебисцита он прошёл онлайн-регистрацию на электронное голосование на сайте mos.ru. Спустя примерно час после того, как Лобков опустил бюллетень в урну, ему удалось проголосовать и через Интернет. Похожая история произошла и на участке № 1958 в Орехово-Борисово Южном с Василием Вайсенбергом, который, придя на участок, заявил, что передумал голосовать в электронной форме, и получил бюллетень.

По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения, заверили в Мосгоризбиркоме. Там также уточнили, что голоса этих граждан будут учтены только один раз.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положения о браке как союзе мужчины и женщины, положения о русском народе как государствообразующем, положения о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал, писал NEWS.ru.