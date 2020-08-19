Жириновский поспорил на ящик пива, что Белоруссия войдёт в состав РФ

https://static.news.ru/photo/d66c66fe-e260-11ea-80f1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что Белоруссия войдёт в состав России в начале 2021 года.

Поспорили с ведущим «Эха Москвы» Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что до нового года Белоруссия войдёт в состав России, — сообщил политик в своём Telegram-канале.

Во время прямого эфира с Алексеем Нарышкиным Владимир Жириновский сообщил , что Белоруссия как государство будет существовать ещё четыре месяца, затем будет ликвидировано и войдёт в состав РФ. При этом политик отметил, что Белоруссия будет поделена на два субъекта: Минская и Могилёвская области.

Четыре месяца. С 1 января 2021 года ликвидируется государство Беларусь, а в составе Российской Федерации появляется два субъекта <...> Самое дорогое пиво я вам куплю, но вы будете мне покупать, — отметил глава ЛДПР.

Алексей Нарышкин добавил, что не сможет купить в случае проигрыша «самое дорогое» пиво и то, что спор задокументирован в прямом эфире.

Замечательно. Мы поспорили в прямом эфире с Жириновским. Жириновский говорит, что до нового года Белоруссия войдёт в состав России <...> Если это так произойдёт, то я Жириновскому ящик пива ставлю. Если не войдёт в состав России, то мне Жириновский ставит ящик самого дорого пива, которое найдёт. <...> Это был прямой эфир. Всё задокументировано, — подытожил ведущий.

Как писал NEWS.ru ранее, экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко заявил, что координационный совет белорусской оппозиции стремится к глубокому и доброму взаимодействию с Россией. Он пояснил, что оппозицию постоянно пытаются обвинить в наличии у её сторонников некой программы, подразумевающей полный разрыв или ограничения отношений с РФ.