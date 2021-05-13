Жириновский припомнил, как оплатил ужин заммэра Сочи в дорогом ресторане

https://static.news.ru/photo/172b1636-b416-11eb-a871-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался, что во время одной из поездок в Сочи один из вице-мэров курорта пригласил его в ресторан, заказал множество дорогих блюд, а расплачиваться пришлось самому лидеру либерал-демократов. Депутат Государственной думы Юрий Напсо подтвердил, что такая история действительно была, но уточнил, что помог оплатить счёт. Его выступление транслировал телеканал «Россия 24».

Воспоминаниями глава партии поделился 12 мая в ходе выступления в Госдуме после годового отчёта председателя правительства Михаила Мишустина о работе кабмина.

Я приезжаю в Сочи, заммэра города встречает. Я еду в санаторий, он предлагает поужинать. Заказывает там стол — 100 тысяч рублей. А кто платить будет? Мне, чтобы я платил! Он дурак, наверное, этот заммэра? Он, наверное, уже в тюрьме сидит. <...> Естественно, я ничего не съел — он всё в мешок и унёс домой. Вот такие южане друзья,— поведал Жириновский о наболевшем под смех зала.

По словам Напсо, детали того визита политика в Сочи ему хорошо известны, так как он был в числе встречавших визитёра в тот день, поскольку и сам является членом ЛДПР.

В Instagram он отметил , что действительно гость был приглашён на ужин одним из заместителей мэра курорта. Впрочем, добавил депутат, история имела место семь лет назад и нынешние власти Сочи не имеют к ней никакого отношения.

В ту пору городом руководил Анатолий Пахомов. Кто именно из его заместителей отличился таким своеобразным гостеприимством, ни Жириновский, ни Напсо, уточнять не стали. Известно, что несколько его заместителей по различным поводам действительно стали фигурантами уголовных дел и были осуждены.

Ранее Жириновский обиделся на шоумена Ивана Урганта, который в телеэфире сравнил с семейной парой его взаимоотношения с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. После этого политик заявил, что намерен добиваться закрытия Первого канала.