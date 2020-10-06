Жириновский назвал сентябрь неудобным месяцем для выборов

https://static.news.ru/photo/78bf438e-07e8-11eb-a7b3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: duma.gov.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным высказался против проведения выборов в сентябре. По его мнению, лучшим днём для проведения голосования является последний понедельник апреля.

Нам навязали голосование в сентябре. Это неудобно. Сентябрь должен быть месяцем для отпусков, — отметил политик.

По словам Жириновского, первый осенний месяц следует освободить от выборов, чтобы многие чиновники и бюджетники, работавшие в течение лета, могли поехать на отдых.

Лидер ЛДПР также отметил, что необходимо окончательно определиться с окончанием агитации и днём тишины при многодневном голосовании. Сейчас в регионах все на своё усмотрение действуют, полная неразбериха, передаёт пресс-служба депутата.

Ранее NEWS.ru, писал, что Жириновский высказался за снижение возраста участия в выборах до 16 лет. По его словам, молодёжь сейчас «другая», многие 16-летние подростки самостоятельно зарабатывают, но голосовать при этом не имеют права.