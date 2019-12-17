https://static.news.ru/photo/73050468-2104-11ea-8b51-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может войти в историю как объединитель из-за интеграции с Россией. По его словам, Москва заинтересована в этом процессе.

Политик сказал, что в России все заинтересованы в интеграции, передаёт РИА Новости.

Мы не считаем, что это что-то чужое или странное, это самое близкое. Поэтому я уверен, что мы все будем счастливы, когда объявим, что у нас одно большое государство. И чтобы белорусы имели там самое почётное место, сами решали все вопросы местные, — подчеркнул он.

Парламентарий считает, что в российской столице следует проводить координацию. Лукашенко может занимать высокий пост — главное, чтобы государство было одно, добавил он.

Флаги пусть разные: русский, белорусский, Евросоюз, что угодно. В этом смысле мы должны прийти, чтобы было одно государство, — отметил он.

Жириновский уверен, что необходимо полное отсутствие границ и признание документов.

Александр Григорьевич может войти в историю, как Богдан Хмельницкий, воссоединитель. Разве было плохо в Российской империи и Советском Союзе? Два мощнейших государства, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко назвал отсутствие олигархов главным достижением страны. Заявление об этом он сделал на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов.