https://static.news.ru/photo/fcb06f42-c34c-11e9-82f7-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отсутствие олигархов главным достижением страны. Заявление об этом он сделал на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов.

Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые рулят страной. Мы не позволили бандитам поделить страну, крышевать её части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение, — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что такая ситуация стала возможной благодаря действиям властей и стражей правопорядка. Силовиков он назвал людьми, от которых зависит стабильность государства, пишет « Свободная пресса ».

Ранее белорусский лидер попросил спецслужбы подходить к процессу прослушки граждан страны «цивилизованно». Об этом он заявил в ходе посещения объекта правительственной связи КГБ республики, писал News.ru.