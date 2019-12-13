https://static.news.ru/photo/f7f37f16-1ccb-11ea-ac11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Либерально-демократическая партия России празднует 30 лет работы, но отметит и 40, и 50 лет. Об этом NEWS.ru заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что многие идеи партии воплощаются в жизнь.

Мы обещали вернуть Крым с начала 1990-х, мы предложили укрупнять регионы, создать федеральные округа, мы говорили об угрозе США, предлагали многие законы, которые сначала отвергались, но потом всё равно были приняты. Нас объединяет стремление жить в сильном государстве, вера в русский народ и свободу. Сейчас мы отмечаем 30 лет работы, но отметим и 40, и 50 лет! — сказал он.

Политик напомнил, что первое учредительное собрание партии состоялось 13 декабря 1989 года, и сегодня в России нет ни одной другой партии, которая могла бы похвастаться таким стажем работы.

Для многих из нас ЛДПР стала делом всей жизни. Многие, как и я, с юности жаждали возможности влиять на жизнь общества, государства. В 20 лет я писал письмо Брежневу, в 30 — участвовал в попытке создать подпольную партию, в 40 — первым в СССР самостоятельно выдвинулся на муниципальных выборах в Москве. Каждый раз я терпел неудачи, мешали коммунисты, но я не отступал. Начало успеху было положено именно 30 лет назад — в декабре 1989 года. А в марте 1990 года мы зарегистрировали ЛДПР — первую партию в СССР после КПСС. Именно тогда Россия сделала шаг в сторону демократии, многопартийности, — рассказал Владимир Жириновский.

Глава ЛДПР напомнил, что ЛДПР участвовала в создании конституции и трижды спасла страну от госпереворота. По его словам, уже на первых выборах в Госдуму 12 декабря 1993 года у ЛДПР оглушительный успех — партия заняла тогда первое место, набрав почти 23% — это 13 млн голосов.

С тех пор мы ещё шесть раз участвовали в выборах в Госдуму, каждый раз преодолевали проходной барьер и формировали фракцию. ЛДПР семь раз выдвигала кандидата в президенты, шесть раз участвовал я — это абсолютный рекорд, — подчеркнул парламентарий.

В настоящее время ЛДПР объединяет под своими знамёнами 300 тысяч. У партии три тысячи отделений, 40 депутатов Госдумы, шесть сенаторов, тысячи депутатов местного уровня, десятки постов глав районных администраций и поселений. В команде партии также три губернатора, три вице-губернатора и мэры городов.