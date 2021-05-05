Зампостпреда РФ обвинил Запад в попытке переписать историю в угоду Украине

https://static.news.ru/photo/b53cbda6-ae13-11eb-9d41-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны не отреагировали на выступление очевидцев о преступлениях националистов на Украине. Они свидетельствовали на неформальном заседании СБ ООН, сообщает РИА Новости.

Полянский отметил , что такая реакция западных делегаций оставила у российских дипломатов тошнотворное ощущение.

Заседание СБ по «Формуле Арриа» по трагедии в Одессе и другим преступлениям националистов на Украине оставило тяжёлое ощущение, близкое к тошноте. Даже нам, дипломатам, привыкшим к двойным стандартам и лицемерию наших западных коллег, спокойствие давалось непросто, — указал зампостпреда.

Он назвал «ярмаркой лицемерия» встречу, на которой присутствовали Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Норвегия, США, Франция и Эстония.

Перещеголяли всех, наверное, эстонцы, злобно вывалившие на нас всю грязь, которую только могли вообразить, — подчеркнул Полянский.

Дипломат добавил, что Украина оказывается «белая и пушистая по определению», поэтому Запад поддержит любые действия Киева, перепишет под украинцев историю и «всё им простит».

Ранее стало известно, что постпред РФ при ООН Василий Небензя уличил западных коллег по Совбезу в нежелании слушать неудобную правду о событиях на Украине. Своё заявление он сделал после проведённого Россией 5 мая неформального заседания СБ ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине».