Закон о химической кастрации педофилов хотят принять в России

https://static.news.ru/photo/7d8e184c-1731-11eb-9eea-fa163e074e61_660.jpg Фото: RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

Химическая кастрация педофилов будет прописана в УК как принудительная мера медицинского характера. Поправки внесут в статью о видах принудительных мер.

Термин «химическая кастрация» будет введён законодательно с определением и раскрытием с точки зрения уголовного законодательства.

Под этим термином мы предлагаем понимать «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Их перечень должно будет определить правительство РФ, — сообщил в интервью «Известиям» автор законопроекта, депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Соответствующие поправки будут внесены и в уголовно-процессуальный кодекс. Поводом для принятия законопроекта стал рост преступлений в отношении детей. Он составил примерно 20% за последние четыре года. По итогам прошлого года в Росси совершено 1266 таких преступлений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кузьминский суд Москвы приговорил к 13 годам строгого режима 61-летнего жителя столицы Сергея Жалобу за насильственные действия сексуального характера в отношении двух школьниц.