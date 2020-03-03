Приём поправок к российской Конституции завершился вечером в понедельник, 2 марта. Тогда же своё видение изменений в Основной закон представил и президент России Владимир Путин. Этот документ пока ещё не опубликован в законодательной базе Государственной думы, но спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже поспешил сообщить, что в тексте нашлось место и богу, и русскому народу, и положению о том, что современная Россия является преемницей Советского Союза. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, к нововведениям отнеслись скептически. Эклектичность предложенных главой государства поправок говорит о том, что изменения в большей степени направлены в прошлое, а не будущее, уверены они.

О памяти предков замолвили слово

Поправки к законопроекту «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», внесённые президентом на 24 страницах, подводят итог многочисленным спорам и дискуссиям о том, что ещё следует вписать в Конституцию.

Теперь эти изменения должны утвердить Госдума и Совет Федерации, после чего их проверит Конституционный суд. Если у КС не найдётся возражений к предложенному, то 22 апреля состоится всенародное голосование. Для того чтобы новый текст стал действующим, его должны поддержать более половины пришедших на избирательные участки российских граждан. При этом минимальный порог явки не устанавливается. Если и эта стадия пройдёт гладко, Владимир Путин подпишет указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками и с указанием даты их вступления в силу.

Владимир Путин Сергей Булкин/NEWS.ru

В своём уже втором пакете изменений Основного закона российский лидер постарался отразить практически все обсуждаемые в последние месяцы темы. Как рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, в Конституции таки будут упомянуты и бог, и русский народ, а также закреплено понятие брака «как союза мужчины и женщины». Кроме того, в части об исторической преемственности Владимир Путин предлагает написать следующее: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Русский народ же упоминается в качестве государствообразующего в статье о государственном статусе русского языка. Правда оговаривается, что русский народ входит «в многонациональный союз равноправных народов РФ».

Также президент предложил расширить предложенный им же запрет на наличие иностранного гражданства у чиновников: если раньше предлагалось ввести его лишь для главы государства и ряда высших чиновников, то теперь в этот список включены депутаты Госдумы, сенаторы и муниципальные служащие.

Спор о преемственности

В поправках Владимир Путин решил также поставить точку в споре о преемственности современной России Советскому Союзу, который не так давно поднял судья Конституционного суда Константин Арановский. Если россияне поддержат предложения, то РФ станет официально именоваться «правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами РФ».

Продолжая тему преемственности, президент предлагает также на уровне Конституции чтить память защитников Отечества и оберегать историческую правду, а также противостоять попыткам умалить подвиг народа при защите Родины.

Дети теперь должны стать «важнейшим достоянием Российской Федерации», культура России — «уникальным наследием ее многонационального народа». Кроме того, Владимир Путин хочет обязать Российскую Федерацию поддерживать проживающих за границей россиян в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

Получилось как всегда

Большинство опрошенных NEWS.ru политологов скептически отнеслись к предложенным изменениям в главный российский закон, раскритиковав не только стилистику, но и логику конституционных новелл. Один из экспертов даже отказался от комментариев, сославшись на то, что «постмодернизм очень трудно поддаётся логическому осмыслению».

У любого человека, обладающего минимальным вкусом, ничего кроме неприязненных чувств такая эклектика не вызовет. Особое отторжение упоминание Бога вызовет в либеральном сегменте общества. Оно будет воспринято как ещё один шаг в деле клерикализации страны. Аббас Галлямов политолог политолог

Впрочем, эксперт уверен, что большинство россиян не придаст особого значения таким нововведениям, поскольку привыкли к тому, что в России можно написать всё что угодно, а к реальной жизни это иметь отношения не будет.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с NEWS.ru отметил эклектичность предложенных изменений в основной закон страны. В большей степени они направлен в прошлое, а не в будущее, считает он.

Попытка соединить советское прошлое и Бога мне лично удачной не кажется. Более того, некоторые формулировки выглядят странными. Дети как достояние государства. Откройте словарь — посмотрите значение слова «достояние». Упоминание государствообразующего народа может стать поводом для обиды других этносов. В общем, старались сделать всё пологичней, но получилось не очень. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Конституция - в значительной степени идеологический документ, и в нём нет случайных статей, отметил в беседе с NEWS.ru профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков. По его мнению, Россия как наследник СССР имеет право в дальнейшем на защиту памяти об истории Великой Отечественной войны, и даже упоминание о Боге, с учётом сильных позиций церкви в современной России, не вызывает особого удивления. При этом эксперт также отметил определенную эклектичность вносимых в Конституцию поправок.

Конституция отражает современное состояние общества, которое также во многом эклектично. Насколько гармонично будет смотреться такое сочетание, на мой взгляд, вопрос, больше относящийся к будущему, к будущим поколениям россиян, их восприятию истории России. Представляется, что в будущем (при оптимистичном сценарии развития нашей страны) мы станем свидетелями новых изменений в Основной закон, которые будут отражать особенности развития уже будущего российского общества. Сергей Володенков профессор факультета политологии МГУ профессор факультета политологии МГУ

Базовый закон, а не инструкция

А вот в юридической среде мнения о поправках к Конституции разделились. Так, руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк призывает рассматривать предложенные поправки в контексте.

Это явно нельзя назвать какими-то кардинальными изменениями, которые существенно на что-то повлияют. К тому же надо смотреть, какие правки останутся после их итогового редактирования рабочей группой. Но в целом нет ничего плохого в том, что в Конституции будут отражены какие-то факты из истории государства. Дмитрий Лесняк руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm

По мнению юриста, речь о боге заходит во фразе об историческом наследии и здесь не просматривается слияния религии и государства. Как нет ничего критичного и в закреплении статуса России как правопреемницы СССР во избежание вопросов и разногласий, полагает Лесняк.

С другой стороны, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России, партнёр Pen & Paper Константин Добрынин в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что было предложено «бессмысленное множество огромного числа поправок», большинство которых носят скорее технический характер. В то же время, по мнению эксперта, например, адвокатура как часть системы правосудия в поправки так и не вошла, при том, что очевидно она должна там быть наравне с обвинением — прокуратурой.

Излишняя конкретизация, я бы даже сказал чрезмерная детализация, которую предлагают сегодня, вступает в противоречие с базовыми принципами права, потому что Конституция — это не инструкция по пользованию телевизором, а базовый закон государства. Константин Добрынин статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России

При этом Добрынин отметил, что потенциал Конституции всё ещё не раскрыт даже наполовину. В частности, по мнению юриста, в ней совершенно не реализован механизм толкования основного закона страны, правом на которое обладает Конституционный суд РФ. Например, в России всё ещё ни разу не состоялось оговорённое статьёй 100 совместное заседание палат парламента для заслушивания послания КС РФ.

Над текстом также работал Сергей Изотов.