Россия должна защищать интересы пострадавших от советской власти, однако её не следует вязать «правопреемством с тоталитарным режимом». С таким особым мнением к постановлению Конституционного суда от 10 декабря выступил судья КС РФ Константин Арановский. Заявление юриста вызвало большой резонанс в обществе. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза«. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов даже обвинил судью в русофобии. В самом КС РФ журналистам поспешили напомнить, что особые мнения судей «не имеют юридической силы». А как рассказал источник NEWS.ru, Арановский часто ездит на международные конференции судей, где отстаивает российскую позицию, а кроме того, в начале своей работы он был известен своими экстремальными увлечениями — гонками на мотоциклах и каякингом.

Сомнительное правопреемство

В последнее время внезапно одними из главных ньюсмейкеров России стали судьи Конституционного суда (КС РФ). Сперва они заявили о необходимости пересмотра приговора, вынесенного одному из участников протестных акций оппозиции Константину Котову, и предложили переписать закон, по которому он был осуждён, а теперь углубились в историю страны. 17 февраля стало известно, что судья КС РФ Константин Арановский в своём особом мнении к принятому ранее судом постановлению по делу о возмещении отнятого в ходе репрессий назвал Советский Союз, ни много ни мало, «незаконно созданным государством».

Константин Арановский Алексей Дружинин/РИА Новости

Соглашаясь с тем, что Российская Федерация должна защищать интересы пострадавших от советской власти, судья отметил, что «Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает её считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии». При этом он называет сомнительным правопреемство России «с коммуно-советской властью, которая и сама изначально себя не связывала правопреемством ни по договорам, ни по законам разрушенной России, ни по обязательствам за старые российские «вины». И современной России, по мнению юриста, нет смысла «навлекать на свою государственную личность вину в советских репрессиях» и других «непростительных злодеяниях».

Арановский призывает не идеализировать российскую государственность, но и не «вязать её правопреемством с тоталитарным режимом». Судья подчеркивает, что советская власть, «репрессировавшая множество людей», никогда не брала на себя вину за эти поступки, не возмещала вреда своим жертвам, потому не может быть «правопредшественницей правовой демократии». По его мнению, РФ должна обладать статусом государства «непричастного к тоталитарным преступлениям». При этом судья считает, что власти Российской Федерации всё равно должны восстанавливать справедливость в отношении пострадавших «просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

Отдельно Арановский обговаривает, что сказанное им не отменяет частные случаи правопреемства, в том числе в вопросах членства в международных организациях.

Ретроградный Меркурий Арановского

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков оставил особое мнение судьи без комментария, однако в беседе с журналистами подчеркнул, что «Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза».

В самом Конституционном суде в свою очередь напомнили, что особые мнения судей — обычная практика в работе суда, и эти документы «не имеют юридической силы». Об этом же журналистам напомнил и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, уточнив, что «вопрос об установлении правопреемства СССР не являлся предметом рассмотрения Конституционного суда».

В ответе на вопрос, является ли РФ правопреемником СССР, на сайте Минюста подчеркивается , что хотя «по ряду параметров Российская Федерация нетождественна Советскому Союзу, но именно на ней лежит бремя континуитета, под которым понимается продолжение Россией осуществления предусмотренных в международных договорах прав и обязательств СССР».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наибольшее негодование мнение Арановского предсказуемо вызвало в рядах КПРФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов обвинил его в русофобии и решил напомнить, что Россия обладает статусом страны-победительницы и имеет место постоянного члена в Совбезе ООН исключительно в качестве продолжателя и правопреемника Советского Союза.

Считаю, что выходка г-на Арановского вполне в духе постоянных попыток внешних и внутренних русофобских сил извратить историю России. Особенно мерзко это выглядит в канун 75-летия со Дня Великой Победы советского народа над фашизмом. Подобные высказывания категорически недопустимы и требуют жесткого ответа со стороны любой ответственной власти, — написал он в соцсетях.

Не менее жёстко в Twitter высказался и член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

И это говорит судья Конституционного суда, который, судя по его биографии, в 1990 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обеспечение конституционности нормативных актов местных советов». Ретроградный Меркурий, что ли, на людей так действует? — попытался он объяснить мотивы судьи КС РФ.

Павел Грудинин, выдвигавшийся от КПРФ на пост главы государства в 2018 году, в ответ предположил, что нынешний режим по кровавости не уступает сталинским временам.

Нельзя переписать историю задним числом. Можно, конечно, ссылаться на какие-то репрессии. Хотя я думаю, если этот судья честный человек, он должен сказать, что сейчас репрессий не меньше, а даже больше, чем было в то время, — заявил политик.

Известный телеведущий Владимир Соловьев, не ознакомившийся, по всей видимости, с мнением судьи полностью, начал переживать за святое — Победу.

А кто тогда победил в Великой Отечественной Войне? Тогда надо отказаться от места в ООН, СБ? От всех международных договоров и признать границы России на 1913 год? Какие удивительные люди оказываются судьями Конституционного суда, — написал он в Twitter.

Судья особого мнения

По данным Высшей школы экономики, из 34 особых мнений к определениям или постановлениям Конституционного суда с 2010 по 2017 годы 24 были написаны Арановском либо самостоятельно, либо в соавторстве.

Судья Арановский, назначенный в Конституционный суд еще Дмитрием Медведевым в марте 2010 года, не впервые попадает со своим мнением на первые полосы газет и главные страницы интернет-СМИ и вообще отличается взглядами, которые принято приписывать скорее «либеральной оппозиции».

Так, совсем недавно он выступил с жёсткой критикой сложившегося положения вещей в российском образовании, заявив, что наличие диплома сейчас не может гарантировать необходимой квалификации у его обладателя, и отметив низкую репутацию отечественных документов об образовании как таковых.

Константин Арановский Владимир Федоренко/РИА Новости

А ещё раньше он поспорил с выводами своих коллег по Конституционному суду, которые решили, что человек с условной судимостью не имеет права избираться в органы власти. При этом он напомнил, что Основной закон страны «недвусмысленно отрицает способность властей к пастырской святости с правом руководить политическим выбором граждан», встав таким образом в частном порядке на сторону условно осуждённого оппозиционера Навального, который требовал зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты РФ.

Более того, как рассказал NEWS.ru источник в судейском сообществе, Арановский часто ездит на международные конференции судей, где отстаивает российскую позицию. Кроме того, в начале своей работы в суде был известен экстремальными увлечениями — гонками на мотоциклах и каякингом.

Как и в предыдущих случаях, мнение Арановского вряд ли окажет какое-то серьезное влияние на отношение властей к советскому наследию или их поведение в отношении восстановления прав пострадавших от репрессий. Но подобная дискуссия, поднятая как раз во время большого обсуждения новой российской Конституции, в конечном итоге может пойти на пользу России.

Над текстом также работал Сергей Изотов.