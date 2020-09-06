Захарова задала вопросы Маасу по ситуации вокруг Навального

https://static.news.ru/photo/0839ff44-f07a-11ea-adc6-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Берлина о том, что немецкие власти якобы сразу же одобрили запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.

Ранее глава МИД Германии Хайко Масс заявил, что немецкая сторона уже давно дала «добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному». Обследование пациента ещё продолжается.

Если обследование пациента ещё продолжается, то как можно делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном? — поинтересовалась Захарова.

Она также не понимает, почему на тему расследования и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медучреждений ФРГ. Российская сторона направила запрос ещё в августе. Кроме того, российские медики на днях отправили дополнительное обращение с предложением о взаимодействии.

Так почему же обмен информацией не начался? Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идёт подмена экспертных заявлений политическими лозунгами? — заметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также интересуется, какие «фактологические данные» Германия предоставила партнёрам по НАТО и ЕС, принудившие их сделать идентичные заявления. Власти ждут, когда российское посольство в Берлине сможет получить официальные ответы на запрошенную информацию.

Так всё-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается? — цитирует РИА Новости заключительный вопрос политика.

Навальный потерял сознание 20 августа в самолёте. Его госпитализировали в Омске. Медики считают, что у оппозиционера произошло нарушение обмена веществ, которое изменило уровень сахара в крови. Неизвестно, что послужило причиной этого. Врачи исключили отравление ядами, поскольку их следы не были обнаружены в крови и моче пациента.

Когда состояние политика стабилизировалось, его перевезли на лечение в немецкую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навальный был отравлен ядами из группы «Новичок». После этого ряд политиков в Германии и за её пределами заявили о необходимости приостановить строительство «Северного потока — 2».

В соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любое отравление человека нервно-паралитическим агентом приравнивается к использованию химического оружия. Международное сообщество призвало РФ к ответу.

Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и диагностики оппозиционера. Ответа пока не последовало. Правоохранительные органы РФ и Кремль заявляли, что пока не видят основания для возбуждения уголовного дела по факту случившегося с Навальным ввиду отсутствия доказательств от германской стороны, писал NEWS.ru.