Захарова рассказала, о чём на самом деле разговаривали Лавров и Помпео

https://static.news.ru/photo/691e9cda-ddb9-11ea-ad32-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Мария Захарова ответила газете New York Times на публикацию о предупреждении Помпео Лаврову по поводу «сговора с талибами».

В статье речь шла о том, что госсекретарь потребовал от Москвы не «платить талибам» за убийства американских военных. Помпео в разговоре с Лавровым якобы дал понять, что есть «красная линия» и США резко протестуют против такой программы.

Захарова сообщила, что действительно был телефонный разговор между Помпео и Лавровым, в ходе которого американская сторона поднимала вопрос «о сговоре российских спецслужб с талибами» — так американская сторона трактует эту тему. Лавров назвал заявление о сговоре недобросовестными манипуляциями и попросил Вашингтон представить доказательства своих утверждений. Они так и не появились, сказала Захарова.

Российский министр в телефонном разговоре с Помпео подчеркнул, что Москва заинтересована в отсутствии солдат США в Афганистане, пишет РБК. В частности, в контексте предотвращения перемещения боевиков в страны центральной Азии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия заплатит «огромную цену», если подтвердятся обвинения в сговоре с талибами. По его словам, данная тема обсуждалась в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым.