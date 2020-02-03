https://static.news.ru/photo/de5ab964-460d-11ea-bcab-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о Тартуском мире. Эстонский лидер заявила, что этот договор «по-прежнему действует».

Захарова оценила высказывание «мы должны требовать репараций» как некоторые проблемы стороны, которая об этом заявляет. Об этом дипломат написала в Facebook.

Захарова уточнила, что это , скорее, показывает «проблемы не с прошлым, а с будущим».

Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат, — заключила дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против озвученной главой МИДа идеи пересмотреть границу с Россией по Тартускому мирному договору 1920 года, когда РСФСР получила часть современной Псковской области.