Захарова оценила совет от ФРГ обращаться в ОЗХО

https://static.news.ru/photo/4cd5cb38-f6b0-11ea-a92b-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала предложение России, озвученное главой МИД ФРГ по ситуации с Алексеем Навальным. Он предложил Москве обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) за разъяснениями. Эту идею российский дипломат назвала отговоркой Берлина.

Сегодня стало известно, что эксперты организации сами брали пробы у российского оппозиционера для изучения. Глава МИД ФРГ Хайко Маас при этом подчеркнул, что поскольку РФ является членом этой организации, то может обратиться в ОЗХО за результатами.

Ранее МИД России сообщил, что посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр был вызван в ведомство для беседы в связи с госпитализацией Алексея Навального. Российская сторона вновь заявила, что ждёт от Германии ответа на официальные запросы по ситуации.

Извините, это просто какая-то настоящая отговорка. Это если говорить мягко. Но учитывая тот резонанс и ту остроту вопроса, которые мы сейчас все наблюдаем, честно говоря, хочется подобрать уже выражения и покрепче. Потому что так нельзя, — сказала Захарова в эфире «России 1».

Российского оппозиционера госпитализировали с симптомами отравления 20 августа в омскую больницу. Он был без сознания. Российские врачи сообщили, что причиной тяжёлого состояния политика стало нарушение обмена веществ. Спустя два дня его перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы.

2 сентября правительство ФРГ сообщило, военные токсикологи идентифицировали яд как одну из разновидностей «Новичка». Эти данные, по заявлению властей Германии, подтвердили также лаборатории в Швеции и Франции.

7 сентября Навального вывели из комы, немецкие медики сообщили, что состояние пациента улучшилось: он может самостоятельно вставать с кровати, писал NEWS.ru.