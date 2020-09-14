Захарова оценила совет от ФРГ обращаться в ОЗХО

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала предложение России, озвученное главой МИД ФРГ по ситуации с Алексеем Навальным. Он предложил Москве обратиться в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) за разъяснениями. Эту идею российский дипломат назвала отговоркой Берлина.
Сегодня стало известно, что эксперты организации сами
Ранее МИД России сообщил, что посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр был вызван в ведомство для беседы в связи с госпитализацией Алексея Навального. Российская сторона вновь заявила, что ждёт от Германии ответа на официальные запросы по ситуации.
Извините, это просто какая-то настоящая отговорка. Это если говорить мягко. Но учитывая тот резонанс и ту остроту вопроса, которые мы сейчас все наблюдаем, честно говоря, хочется подобрать уже выражения и покрепче. Потому что так нельзя, — сказала Захарова в эфире «России 1».
Российского оппозиционера госпитализировали с симптомами отравления 20 августа в омскую больницу. Он был без сознания. Российские врачи сообщили, что причиной тяжёлого состояния политика стало нарушение обмена веществ. Спустя два дня его перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы.
2 сентября правительство ФРГ сообщило, военные токсикологи идентифицировали яд как одну из разновидностей «Новичка». Эти данные, по заявлению властей Германии, подтвердили также лаборатории в Швеции и Франции.
7 сентября Навального вывели из комы, немецкие медики сообщили, что состояние пациента улучшилось: он может самостоятельно вставать с кровати, писал NEWS.ru.
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