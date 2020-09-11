Захарова назвала Минские соглашения «актуальными как никогда»

https://static.news.ru/photo/7b968b44-7c74-11ea-bf10-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что минские договорённости остаются «актуальными как никогда», документ легитимности не потерял.

Нужно держаться (по урегулированию в Донбассе) одного документа — минских договорённостей. Он актуален как никогда. Он признан всеми сторонами, — отметила дипломат в эфире телеканала RTVI.

Захарова добавила, что политологи могут фантазировать на тему Донбасса, однако должно быть реализовано именно то, что записано в Минских соглашениях.

Она считает, что «речь идёт только об одном — об ускорении процесса реализации минских договорённостей и всего того, что было принято в рамках контактной группы».

Вот этот процесс нужно ускорить и ускорять, что, собственно говоря, и происходит, — подчеркнула Захарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый президент Украины и руководитель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения. По его словам, проблема кроется в слишком большом расхождении позиций Украины и России. Разрешить противоречия невозможно из-за ошибок его предшественников по переговорному процессу.