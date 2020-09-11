Кравчук назвал Минские соглашения невыполнимыми

https://static.news.ru/photo/c572c140-f45d-11ea-8efa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Первый президент Украины и руководитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что выполнить Минские соглашения невозможно.

По его словам, проблема кроется в слишком большом расхождении позиций Украины и России. Разрешить противоречия невозможно из-за ошибок его предшественников по переговорному процессу.

Во главе с господином Порошенко записали одно. А теперь требуют другое. Те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договорённости надо выполнять, — цитирует УНИАН Кравчука.

Единственный выход он видит в скорейшем проведении «нормандского саммита».

Ранее Леонид Кравчук назвал способы, с помощью которых можно добиться полного прекращения огня в Донбассе. Это переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки. До этого первый президент Украины заявил, что Киев не отказывается от «формулы Штайнмайера». Однако может предложить Донбассу статус региона со свободной экономической зоной.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера, писал NEWS.ru.