Кравчук сказал, как добиться полного прекращения огня в Донбассе

https://static.news.ru/photo/388cc0e8-d980-11ea-bf90-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе вместо выбывшего Леонида Кучмы, назвал способы, с помощью которых можно добиться полного прекращения огня в Донбассе. Это — переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.

Это надо сделать через переговоры — раз, через дискуссии — два, через компромиссы — три и через соответствующие уступки, которые могут быть допущены только в одном случае — когда это будет и с той, и с другой стороны, — сказал в эфире Obozrevatel TV Кравчук, отвечая на вопрос, как достичь прекращения огня на Донбассе.

Как писал NEWS.ru, ранее Кравчук заявил, что Киев не отказывается от «формулы Штайнмайера». Однако может предложить Донбассу статус региона со свободной экономической зоной.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера.