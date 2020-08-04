Киев может предложить свободную экономическую зону в Донбассе

https://static.news.ru/photo/b96c0b6e-d666-11ea-b594-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальный Киев может предложить Донбассу статус региона со свободной экономической зоной. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший украинскую делегацию в Трёхсторонней контактной группе вместо выбывшего Леонида Кучмы.

Он также добавил, что это может стать компромиссным решением, ради которого ни положения Минских соглашений, ни особого статуса Донбасса не нужно будет записывать в Конституцию Украины. По его мнению, в основном законе страны должны быть закреплены только основные политические, социальные, экономические, национально-культурные вопросы, а не временные задачи.

Кроме того, он отметил, что в то же время Киев не отказывается от «формулы Штайнмайера», предусмотренной Минскими соглашениями и признающей особый статус Донбасса.

Весь вопрос в её внедрении, — отметил политик в эфире телеканала «112 Украина».

В Трёхстороннюю контактную группу входят представители Украины, ОБСЕ и России. Это рабочий орган для решения оперативных вопросов по Минским соглашениям, которые были разработаны в 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе. Документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины.

«Формулы Штайнмайера» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Документ подразумевает получение Донбассом постоянного особого статуса в составе Украины, как только Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официально признает местные выборы в ЛНР и ДНР свободными и справедливыми.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее Леонид Кравчук заявил о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта в Донбассе, писал NEWS.ru.