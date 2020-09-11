Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 64%

Свои голоса в ходе электронного голосования на муниципальных выборах в столице к 14:00 отдали 64%, сообщил глава штаба по наблюдению Алексей Венедиктов.
По его словам, такая явка в середине дня ещё никогда не фиксировалась.
А для сравнения: на голосовании по поправкам в Конституцию в конце первого дня было 49%, — отметил он.
Позднее явка подросла до 65,55%,
2 сентября стартовало досрочное голосование на участках на досрочных выборах в муниципальные депутаты по двум столичным округам. В электронном формате выборы пройдут 11 и 12 сентября на портале mos.ru, а 13 сентября можно проголосовать традиционным способом. Заявки на участие в электронном голосовании принимались с 29 июля по 7 сентября.
В единый день голосования 13 сентября пройдут выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми. Депутатов законодательных органов планируется избрать в 11 субъектах.
Как писал NEWS.ru, досрочное голосование 11 и 12 сентября пройдёт на 9,5 тысячи участков по всей стране. Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала, что «голосование на пеньке» пройдёт на высшем уровне, с соблюдением всех необходимых требований.
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