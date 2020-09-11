Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 64%

https://static.news.ru/photo/ffa59962-f42d-11ea-8c78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свои голоса в ходе электронного голосования на муниципальных выборах в столице к 14:00 отдали 64%, сообщил глава штаба по наблюдению Алексей Венедиктов.

По его словам, такая явка в середине дня ещё никогда не фиксировалась.

А для сравнения: на голосовании по поправкам в Конституцию в конце первого дня было 49%, — отметил он.

Позднее явка подросла до 65,55%, передаёт РИА Новости.

2 сентября стартовало досрочное голосование на участках на досрочных выборах в муниципальные депутаты по двум столичным округам. В электронном формате выборы пройдут 11 и 12 сентября на портале mos.ru, а 13 сентября можно проголосовать традиционным способом. Заявки на участие в электронном голосовании принимались с 29 июля по 7 сентября.

В единый день голосования 13 сентября пройдут выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми. Депутатов законодательных органов планируется избрать в 11 субъектах.

Как писал NEWS.ru, досрочное голосование 11 и 12 сентября пройдёт на 9,5 тысячи участков по всей стране. Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала, что «голосование на пеньке» пройдёт на высшем уровне, с соблюдением всех необходимых требований.