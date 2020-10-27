Выборы в США как старт и наших реформ

Президент России Владимир Путин явно заинтриговал международных экспертов, собравшихся под эгидой клуба «Валдай», заявив, что российское общество живёт в ожидании кардинальных и даже тектонических по характеру и объёму реформ и изменений. Но оговорившись, что гражданское общество нельзя импортировать, он дал понять, что по русской традиции реформы пойдут сверху, отнюдь не под нажимом улицы или Запада.

Собственно, довольно давно в политических кулуарах прогнозировали, что многие изменения могут получить старт именно в ноябре. Дело далеко не только в самом факте американских выборов, идущих под аккомпанемент всё более жёсткой антироссийской риторики, или возможной смене хозяина Белого лома. Хотя этот фактор также учитывается. И последствия такого события прогнозируются. Тут впору вспомнить популярное выражение канцлера Горчакова: «Россия сосредотачивается». Никакое внешнее давление не принесёт столько вреда, сколько обострившиеся внутренние проблемы, которые уже все повторяют, как «Отче наш»: коррупция, кадровый застой, пассивность и отсутствие креатива во внешней политике.

Но вот к весне планируется завершение цифровизации нашей экономики, что, по идее, должно сделать её куда более прозрачной. Особенно в плане отслеживания финансовых потоков. Что должно снизить до минимума возможность коррупции и упростить выявление управленческой неэффективности. Но уже сейчас такая программа приносит свои плоды в сфере той же лесной промышленности, за которую, похоже, взялись всерьёз. Но на повестке абсолютная прозрачность реализации локомотива экономического роста — национальных проектов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Весьма характерно, что, по имеющимся данным, правительство Михаила Мишустина уже отказалось от сорока процентов законопроектов, касающихся реализации нацпроектов, которые были подготовлены ещё прошлым кабинетом министров. Отклонены эти документы были, как утверждают, по причине недостоверных данных, положенных в их основу, так и простого плагиата — переписывания прежних «бумаг». Одновременно в аппарате правительства якобы обсуждают встречу премьера с его первым замом Андреем Белоусовым, в ходе которой были намечены меры по укреплению министерств, курируемых заместителем. Ради такой цели в ведомстве готовы пригласить как депутатов-практиков, так и авторитетных теоретиков, академических учёных.

Но самое примечательное в такой информации заключается в том факте, что Белоусов, сторонник экономического этатизма, курирует министерства, которые остаются оплотом системных либералов. А потому в случае такого шага можно будет говорить о постепенном сломе прежней стратегии оголтелого монетаризма и переходе к программе широкого инвестирования в российскую экономику, пусть даже при некотором инфляционном риске. То есть финансовая олигархия с её экономическим ростом в пределах статистической погрешности должна уступать место реальным производственникам с их планами роста национального благосостояния и создания миллионов квалифицированных рабочих мест.

Но, как всегда, самые горячие дискуссии разворачиваются вокруг кадровых перестановок у силовиков. Даже возможный уход 70-летнего первого зама главы ФСБ Сергея Смирнова рассматривают как давно ожидаемое начало реформ в самой закрытой области силовых ведомств. И в плане нового перераспределения полномочий. С одной стороны, отставка начштаба Росгвардии и уголовное дело, открытое против бывшего заместителя Виктора Золотова Сергея Милейко. Ну, с другой, ходят слухи, что на место Смирнова будет назначен посторонний для ФСБ генерал. Не исключено, что и выходец из Росгвардии. А такое уравновешивание с пересаживанием — верное средство избежать тромбоза в консервативной среде спецслужб.